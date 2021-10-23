ستسمع الكثير من الملاكمين الذين يقولون إن الملاكمة تجري في دمائهم، لكن بالنسبة إلى نيكو علي والش، فإنها حقيقة فعليًا، نظرًا إلى أنه حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي.

فارق بطل الوزن الثقيل، علي، الحياة في عام 2016 بعد صراع طويل مع مرض باركنسون. وبسبب المرض، فإن علي لم يكن يتحدث دائمًا بشكل جيد، لكن في يوم من الأيام، كان يتحدث بحدة ووضوح شديد، وطلب منه والش النصيحة ليتمكن من أي يصبح ملاكمًا أفضل.

أخذ والش ما قاله جده له بعين الاعتبار، وفاز في ظهوره الاحترافي الأول من الجولة الأولى، مرتديًا "شورت" جده، في مباراة الملاكمة للوزن المتوسط أمام جوردان ويكس.

مع تقدمه في مسيرته، يسعى والش إلى أن يكون الأفضل، مفتخرًا بحمل اسم "علي" الذي يعتبره مصدر إلهام، مشيرًا إلى أن لديه "توقعات عالية من نفسي، ومن الواضح أن الجمهور بأكمله لديه توقعات عالية مني أيضًا".