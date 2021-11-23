تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إلى CNN Sport عن حقوق الإنسان في قطر، قائلاً إنه في حين لا يزال هناك بعض العمل للقيام به، إلا أنه يرى "تطورًا كبيرًا" في الطريقة التي تعاملت بها الدولة الخليجية مع تحسين الأوضاع في هذا الصعيد.

وقال إنفانتينو إنه يعتقد "أنها فرصة رائعة، للعالم في الواقع، للعالم العربي والعالم بشكل عام، للقاء ولمعرفة ثقافة مختلفة، لتوحيد العالم"، مضيفًا "أنا مقتنع بأن العالم سيكتشف بلدًا، ومنطقة في الواقع، لأنه يتعلق بقطر ويتعلق بمنطقة الخليج بأكملها والشرق الأوسط، لا يعرفونه وقد يكون لا يزال عرضة لبعض التحيز".

وعند سؤاله عن حقوق الإنسان في قطر، قال إنفانتينو "لقد رأيت التطور العظيم الذي حدث في قطر، والذي تم الاعتراف به، ليس من قبل الفيفا، ولكن من قبل نقابات العمال في جميع أنحاء العالم ومن قبل المنظمات الدولية". واستطرد بالقول "بالطبع، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به... لكن أعتقد أنه يمكننا القول أنه لولا كأس العالم ولولا تسليط الضوء بسبب كأس العالم فإن العملية بأكملها ستستغرق وقتًا أطول بكثير".

وتطرق رئيس فيفا إلى جدل إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، مشيرًا إلى أنهم "في منتصف المشاورات، يؤيد البعض هذا الأمر بينما يعارضه الآخر"، مؤكدًا أن "من الجيد أن نفكر في العالم بأسره، وليس مجرد جزء من العالم، جزء صغير من العالم، غالبًا ما يقول إن كرة القدم هي رياضة عالمية. لذا، دعونا ننظر إلى الأمر من منظور عالمي أيضًا دون الإضرار بأي شخص، ولكن بجعل الجميع يستفيد".