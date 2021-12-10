أكد متحدث باسم مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لـCNN، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، البالغ من العمر 81 عامًا، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الكيميائي لورم في القولون يوم الأربعاء.

وقال المتحدث لـCNN إن “حالته مستقرة ومن المتوقع أن يغادر في الأيام القليلة المقبلة“.

وقد أصدر أسطورة كرة القدم بيليه على موقع انستغرام منشورًا به صورة له وهو يبتسم في ثوب المستشفى. يقول إن هذه كانت آخر جلسة علاج كيماوي لعام 2021 وأنه سيبقى في المستشفى لبضعة أيام أخرى ويستفيد من ذلك وسيخضع لمزيد من الاختبارات. وقد انهى بالقول: “لا تقلقوا، أنا أستعد لموسم العطلات!“.

ويُذكر أن بيليه خضع لعملية جراحية لإزالة ورم من القولون الأيمن في شهر سبتمبر الماضي.