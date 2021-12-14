سباق "جنوني" يتطلب عبور ألفي كيلومتر خلال 24 ساعة.. شاهد المغامرة

سباق قد يعتبره البعض جنونيًا، إذ يمتد مسافة 1970 كيلومترًا على مدى 24 ساعة، عبر الجبال والسواحل والصحاري. سباق باجا 1000 مذهل بكل ما تعنيه الكلمة، وبالنسبة للمشاركين فيه، فإنه يثير الإدمان أيضًا.

ولا يعد سباق باجا سهلًا، حيث لا يهم مقدار ما أعددته ولا مقدار الأموال التي أنفقتها أو مقدار خبرتك، فإذا أخطأت مرة واحدة، فسوف يؤذيك ذلك.

أحد أسوأ مخاطر السباق هو الطمي: غبار يشبه المسحوق يؤثر على مركبات السباق. فبحسب أحد المتسابقين، فقد "تكون هناك سيارات. يمكن أن يكون هناك أي شيء هناك، لذلك لا يمكنك اختراقه فقط. هناك أشخاص فقدوا دراجاتهم الترابية في الطمي من قبل".

ورغم الصعوبات والتحديات التي يواجهونها في السباق، إلا أن هناك روحًا مجتمعية قوية في سباق باجا 1000، ما يدفع المشجعين والمتسابقين على حد سواء إلى العودة.