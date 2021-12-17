يقترب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل متسارع إلى ما يكون عادة أكثر أوقات الموسم ازدحامًا بالمباريات، إذ تشتهر فترة الأعياد بعدد كبير من الألعاب والإثارة المستمرة خلال عيد الميلاد وفي العام الجديد، لكن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة.

أبلغت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن زيادة في الحالات الإيجابية لكوفيد 19 بين لاعبيها وموظفيها، وتم تعليق عدد متزايد من المباريات.

حتى أن البعض يطالبون الآن بالتعليق الكامل للدوري حتى يعود كل اللاعبين بصحة جيدة.

ورغم إجراء بعض المباريات مساء الخميس، اصطف كل من ليفربول وتشيلسي بدون لاعبين رئيسيين، إذ تم تهميشهم بسبب الفيروس، بينما لم تُلعب مباراة توتنهام في ليستر على الإطلاق.

وتم الآن تأجيل نصف مباريات نهاية الأسبوع، حيث تستمر المملكة المتحدة في التعامل مع المتغير الجديد للمرض.

ومن بين المباريات المقرر إقامتها، هناك تقارير عن وجود حالات في العديد من تلك الأندية، لذلك لن يكون مفاجئًا حقًا إن كانت مبارايات يوم الخميس هي الأخيرة التي نراها في الدوري الإنجليزي الممتاز لبعض الوقت.