كارثة وثقها هاتف.. شاهد لحظة التدافع المميتة أمام ملعب في الكاميرون

أعلن التلفزيون الرسمي في الكاميرون مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرون جراء تدافع خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاصمة ياوندي، الاثنين.

وقال التلفزيون إن التدافع حدث عندما حاول المشجعون الوصول إلى الملعب لمشاهدة المباراة، التي انتهت بفوز الكاميرون 2-1 على جزر القمر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي ينظم البطولة، أنه على علم بالحادث، وقال متحدث باسم (كاف) في بيان: "الاتحاد يجري تحقيقا من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول الحادث ونحن على اتصال دائم مع السلطات الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية".

