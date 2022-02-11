رئيس نادي ميلان لـCNN: كرة القدم بحاجة إلى تحدي ثقافة "سيطرة الذكور"

تحدث الرئيس التنفيذي لنادي آي سي ميلان، إيفان غازيديس، مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، لمناقشة قضية التنوع والشمولية في لعبة كرة القدم، وكيف يمكن لهذه الرياضة أن تستفيد من وجود بيئة أكثر تعددًا.

وقال غازيديس "لم تعد كرة القدم لعبة الرجل العامل. هذه لعبة يشاهدها الناس، النساء يشاهدنها في جميع أنحاء العالم. إنها لعبة عالمية. لذلك يجب أن ننظر في طرق لتكون أكثر شمولاً".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "أحد التحديات التي تواجه كرة القدم هو أنها يهيمن عليها الرجال بشكل كبير"، مضيفًا "ما زلنا نرى ذلك في مواقع القيادة في جميع أنحاء اللعبة. وهذا في المناصب الميدانية، وأعني بها الموظفين التقنيين، ولكن أيضًا خارج الميدان".

وأكّد غازيديس على أنه "سنستفيد من بيئة أكثر تنوعًا من عدة طرق في كرة القدم".