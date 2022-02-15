قال نجم التنس، نوفاك دجوكوفيتش، إنه مستعد للتغيب عن البطولتين التاليتين من البطولات الأربع الكبرى بسبب موقفه من لقاح كورونا. تأتي تعليقاته بعد قرابة شهر من إلغاء تأشيرته، وفرصة اللعب في أولى البطولات الكبرى، بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفي مقابلة حصرية مع BBC، قال دجوكوفيتش، الذي لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا، إنه ليس ضد التطعيم، لكنه يفهم عواقب اختيار عدم الحصول على اللقاح.

وأشار المصنّف الأول عالميًا إلى أنه يفهم "أن عدم حصولي على اللقاح اليوم، كما تعلم، يعني أنني غير قادر على السفر إلى معظم البطولات في الوقت الحالي... هذا الثمن الذي سأدفعه".