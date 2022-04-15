احرز لاجئ يبلغ من العمر 12 عامًا هدف الفوز لنادي شختار دونيتسك، حيث كان النادي الأوكراني يلعب مباراة خيرية ضد نادي لاتشيا غدانسك البولندي في 14 أبريل، بحسب ما ذكر النادي الأوكراني.

ومع استمرار المباراة إلى الأشواط الإضافية، دخل الطفل دميترو كيدا كبديل، وفاز شختار دونيستك في المباراة بنتيجة 3 أهداف لهدفين.

ارتدى لاعبو شختار أقمصة تحمل أسماء المدن المستهدفة في الحرب، أما قميص كيدا فكان يحمل اسم مسقط رأسه، ماريوبول، حيث كانت عائلته عالقة لمدة 3 أسابيع قبل أن تفر من القصف الروسي.

وكانت مباراة يوم الخميس جزءًا من جولة نادي شختار دونيتسك حول العالم للسلام، التي تتضمن إقامة عدد من المباريات الخيرية.