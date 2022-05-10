علّق الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانس- خواكيم فاتسكه، على أنباء انضمام نجم الفريق، إيرلينغ هالاند، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أن قرار مستقبل اللاعب النرويجي بيد هالاند فقط.

وقال فاتسكه إن "لدى إيرلينغ بند خروج وعليه أن يقرر أخذ بند الخروج هذا أم لا. لديه الوقت لإعطاء قراره لنا، وعندما يحين الوقت سيقوم بذلك. نلعب كرة القدم منذ 113 عامًا، 111 عامًا منها دون إيرلينغ هالاند".

وأضاف "كان لدينا روبوت ليفاندوفسكي، بعدها تركنا في 2014، لكننا لعبنا كرة القدم في أعوام 2015 و2016 و2017 إلى الآن، بعدها أتى بيير إميريك أوباميانغ وبعدها إيرلينغ هالاند. يمكنك أن تكون واثقًا، إن قرر هالاند الخروج، فسوف نجد اللاعب القادم 100٪".

وفيما يتعلق بأنباء انضمام هالاند إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وما إن كان اللاعب النرويجي سيقدم على ذلك، قال فاتسكه "لا أعلم ماذا يريد القيام به، بالنسبة لي ليس مهمًا، إن كان سيتي أو ناد آخر أو قرر البقاء في دورتموند، حينها سأفكر بالأمر، لكن حاليًا، في كرة القدم الحديثة يجب أن تفكر في المباراة القادمة، وليس ما قد يحدث في العام القادم من عدمه، سنرى".

ويعتبر هالاند من بين أحد أكثر اللاعبين رواجًا في العالم، بعد تحطيمه العديد من الأرقام القياسية في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى دورتموند في عام 2020.