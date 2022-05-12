قال نجم كرة القدم النرويجي وحارس نادي توتنهام سابقًا، إريك تورشتفت، إن "الوحش البدني" إيرلينغ هالاند قد يكون الرجل الذي سيقود مانشستر سيتي إلى المجد في دوري أبطال أوروبا.

وقال تورشتفت مع مراسل CNN للشؤون الرياضية، دون ريديل، إن انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي "انتقال ضخم بالطبع، رسوم الانتقال نفسها ليست عالية، لكن الحزمة بأكملها ضخمة بالطبع، وبالنسبة له، كان جيدًا حتى الآن في مسيرته المهنية، في الذهاب إلى الأندية المناسبة. إنه يسير في الخطوات الصحيحة على طول الطريق، وبالنسبة له الآن فإن الذهاب إلى ناد خارق هو الخطوة الصحيحة. لا يوجد العديد في هذا المجال، لأكون صادقًا، ربما حفنة من الأندية فقط، و(الذهاب إلى) مانشستر سيتي منطقي على جميع المستويات".

كما أكّد تورشتفت على أن هالاند سيستمر في تسجيل الأهداف، قائلًا "سيحقق الأهداف، بالطبع، الكثير منها، لكنه يحتاج أيضًا إلى الانخراط في تفكير بيب (غوارديولا)، والطريقة التي يلعب بها مانشستر سيتي. هناك آخرون في الفريق ممن هم أفضل مهارة وتحكمًا وخلقًا للمساحات عندما يتحرك اللاعبون في الملعب، يمكنه فعل ذلك، ولكن ليس بشكل جيد مثل الآخرين، لذلك يجب أن يكون أمام المرمى وأن تسلم الكرة له".

كما شدد نجم كرة القدم النرويجي السابق على أهمية قدرة هالاند البدنية، مضيفًا "يمكنه الجري بسرعة، وهو صلب بدنيًا، يمكنه إبعاد الناس، لكنه يحتاج إلى التعرف على الأنماط التي يعمل بها مانشستر سيتي".

وفيما يتعلق بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، قال تورشتفت "من الواضح أن الأمر المهم هو دوري أبطال أوروبا، إذا فازوا باللقب في الموسم المقبل مع إيرلينغ في الفريق، فمن الواضح أن الجميع سيشيرون إليه: آخر قطعة في الأحجية. لقد حصلوا عليه أخيرًا وفازوا باللقب".