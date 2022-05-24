كشف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لشبكة CNN تفاصيل اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به، وتحدث عن "اللحظة الأخيرة" قبل اتخاذه قرار تجديد تعاقده مع ناديه، بعد تقارير عن تلقيه عرضًا للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال: "لقد كان أصعب قرار في حياتي لأكون صادقًا، في مسيرتي بالتأكيد. لأنني أردت اتخاذ القرار الأفضل. لم أرغب في أن يكون الأمر خاطئًا وهذا يستغرق وقتًا لأن عليك التفكير في كل الأشياء، وعليك أن ترى كل الأشياء التي يمكنك القيام بها. لكني أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح لأنه قراري".