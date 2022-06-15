لحظة سعادة غامرة للمشجعين الأستراليين بعد تمكن منتخب بلادهم من حجز مقعد في كأس العالم في قطر، حيث تأهلوا بطريقة درامية متغلبين على منتخب البيرو بضربات الجزاء بـ5 ركلات مقابل 4. وكان الأمر غامرًا جدًا لأحد المراسلين.

ويمكن مشاهدة رد فعل المراسل الأسترالي، توني أرمسترونغ، وهو يحتفل بجنون مع المشجعين الآخرين بسبب فوز منتخب بلادهم، فبعد انتهاء المباراة، بدأ أرمسترونغ بالصراخ "مرحى! مرحى! لقد تأهلنا! لقد تأهلنا إلى كأس العالم!".

وستكون أستراليا في المجموعة د مع فرنسا والدنمارك وتونس، حيث ستبدأ البطولة في 21 نوفمبر القادم في قطر.