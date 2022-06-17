رياضية مبتورة الساق تخوض 104 ماراثونات في 104 أيام متواصلة.. إليك قصتها

تخيل المشاركة في ماراثون يوميًا لمدة 104 أيام متواصلة. في وقت سابق هذا العام، أنجزت الرياضية مبتورة الساق جاكي هانت-برويرسما ذلك، لتحقق بإنجازها المذهل رقمًا قياسيًا عالميًا غير رسمي للنساء.

بترت ساق هانت-برويرسما اليسرى بسبب نوع نادر من مرض السرطان عام 2001، وتقول هانت-برويرسما، "عندما أصبحت مبتورة، تصبح محدودًا للغاية، يخبرك الجميع أنه لا يمكنك فعل هذا أو ذاك. وبعدها، عندما وضعت على شفرة الجري شعرت كأنني كنت أطير، كنت أفعل شيئًا اعتقدت أنني لا أستطيع فعله، ويضع ذلك منظورًا مختلفًا قليلًا للحياة، ويمنحك الشعور ببعض الحرية".

هذ الشعور بالحرية أشعل شغفها للركض 104 ماراثونات في 104 أيام، لكن لم تكن الرحلة سهلة، كمت توجب عليها تخطي عواقب ذهنية. تعرفوا إلى قصتها في هذا الفيديو.