قال نجم مانشستر يونايتد وفرنسا السابق باتريس إيفرا، إنه يريد استخدام منصته لمعالجة العنف ضد الأطفال بعد تفصيل الاعتداء الجنسي الذي يقول إنه تعرض له عندما كان مراهقًا.

ففي سيرته الذاتية "أحب هذه اللعبة"، كتب إيفرا عن إساءة معاملته التي يقول إنها حدثت عندما مكث في منزل مدرس لتقليل تنقلاته إلى المدرسة. لم يقدم إيفرا أبدًا بلاغًا للشرطة بشأن الإساءة ويقول إنه نفى حدوثها عندما اتصلت به الشرطة عندما كان في منتصف العشرينات من عمره.

تحدث كبير محللي الرياضة دارين لويس مع إيفرا مؤخرًا حيث سرد حكايته عن الاعتداء الجنسي.