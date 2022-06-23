تم إنقاذ السباحة الأمريكية أنيتا ألفاريز من قاع المسبح من قبل مدربتها أندريا فوينتيس عندما أغمي عليها في بطولة العالم للألعاب المائية في بودابست، في هنغاريا. وفي هذا التقرير المصور من آندي شولز من CNN المزيد من التفاصيل.

الأمريكية أنيتا ألفاريز البالغة من العمر 25 عامًا، أغمي عليها خلال تمارينها الروتينية الفردية وغرقت في قاع حوض السباحة ومع عدم استجابة رجال الإنقاذ على الإطلاق، غطست فوينتيس لإنقاذ ألفاريز، في حين قفز سباح أمريكي آخر أيضًا للمساعدة في الوقت الذي صعدت فيه فوينتيس بالسباحة ألفاريز إلى سطح الماء.