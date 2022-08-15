سرد نزار كنسيلا، مراسل شؤون الرياضة في London Evening Standard، في مقابلة لشبكة CNN، تفاصيل الشجار العنيف بين الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام، بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من "البريميرليغ"، الأحد.

وقال كنسيلا إن المصافحة "كانت مثيرة للاهتمام. أعتقد أن - قال أنطونيو كونتي: دعونا ننظر إلى الصور، إذا كنتم تريدون معرفة القصة، انظروا إلى الصور. أعتقد أن الشعور هو أن توماس توخيل هو من بدأ أولًا ربما".

وأضاف كنسيلا "ذهبا لمصافحة بعضهما، وأعتقد أن أنطونيو ذهب إلى هناك بشكل طبيعي. بعدها، أثناء محاولته سحب يديه بعيدًا، ضغط توماس باستمرار وبشكل أقوى، لم يفلت يده".

وتابع قائلًا "وبكلمات أنطونيو كونتي، وليست بكلماتي، فإنه “عندما يرى عدوانًا يتجاوب بعدوان”. لذا واجهه مباشرة وبدآ بالصراخ على بعضهما البعض".

وأشار كنسيلا إلى أن "ما يحدث عادةً في حالة كهذه في كرة القدم هو أن دكة الفريقين تتدخلان. هذا بالضبط ما حدث. أشهرت بطاقتين حمراوتين لاحقًا من الحكم - وحصلنا على هذه القصة الضخمة، وهذه المنافسة الكبيرة التي تكشفت بين مدربي فريقين يتنافسان بشكل كبير".