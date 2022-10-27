برشلونة ودي يونغ.. هل ظُلم اللاعب الهولندي في "كامب نو"؟

أُثير الكثير من الجدل مؤخرا حول وضع لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ في برشلونة، فاللاعب الذي كان على أعتاب الرحيل الصيف الماضي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد معه، فضل البقاء, لكنه لم يحظ بالوقت الكافي داخل أرضية الملعب هذا الموسم.

إذ شارك دي يونغ في 7 مباريات فقط بصفة أساسية رغم أنه قدم مستويات مذهلة عندما تم الاعتماد عليه في مواجهتي فياريال وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، ما دفع المدرب تشافي هيرنانديز للاعتراف بأن فرينكي أقنعه بBن يعتمد عليه بشكل أساسي، فهل ظُلم دي يونغ في برشلونة؟ نستعرض لكم التفاصيل في هذه الحلقة من "بعد الصافرة".