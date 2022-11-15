استادات المونديال.. تعرف إلى مواصفات مسارح الحدث العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد قطر لاحتضان كأس العالم 2022، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ، وقد جهزت الدوحة ملاعب بمواصفات عالمية لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي سيشهد مشاركة 32 دولة من حول العالم، ستتنافس منتخباتها على تحقيق اللقب الأبرز في عالم كرة القدم.
نلقي فيما يلي نظرة على استادات كأس العالم FIFA قطر 2022
السعة60,000
مدينة الخور، على بُعد 35 كم شمال وسط الدوحة
السعة 80,000
مدينة لوسيل، على بُعد 20 كم شمال الدوحة
السعة 40,000
أم الأفاعي، على بُعد 20 كم غرب وسط الدوحة
السعة 40,000
الوكرة، على بُعد 22 كم شرق وسط الدوحة
السعة 40,000
الثمامة، على بُعد 12 كم جنوب وسط الدوحة
السعة 40,000
الريان، على بُعد 7 كم شمال غرب وسط الدوحة
السعة 40,000
أسباير، على بُعد 11 كم غرب وسط الدوحة
السعة 40,000
راس أبو عبود، على بُعد 10 كم شرق وسط الدوحة