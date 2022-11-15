استادات المونديال.. تعرف إلى مواصفات مسارح الحدث العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد قطر لاحتضان كأس العالم 2022، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ، وقد جهزت الدوحة ملاعب بمواصفات عالمية لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي سيشهد مشاركة 32 دولة من حول العالم، ستتنافس منتخباتها على تحقيق اللقب الأبرز في عالم كرة القدم.

نلقي فيما يلي نظرة على استادات كأس العالم FIFA قطر 2022

استاد البيت

السعة60,000

مدينة الخور، على بُعد 35 كم شمال وسط الدوحة

استاد لوسيل

السعة 80,000

مدينة لوسيل، على بُعد 20 كم شمال الدوحة

استاد أحمد بن علي

السعة 40,000

أم الأفاعي، على بُعد 20 كم غرب وسط الدوحة

استاد الجنوب

السعة 40,000

الوكرة، على بُعد 22 كم شرق وسط الدوحة

استاد الثمامة

السعة 40,000

الثمامة، على بُعد 12 كم جنوب وسط الدوحة

استاد المدينة التعليمية

السعة 40,000

الريان، على بُعد 7 كم شمال غرب وسط الدوحة

استاد خليفة الدولي

السعة 40,000

أسباير، على بُعد 11 كم غرب وسط الدوحة

استاد 974

السعة 40,000

راس أبو عبود، على بُعد 10 كم شرق وسط الدوحة