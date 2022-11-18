عقّب لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق، واين روني، في مقابلة لـCNN بالعربية، على رد النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، عليه، حيث أكّد روني أن تعليقاته كانت للإشادة باللاعب البرتغالي وبمسيرته.

وأشار روني إلى أنه يعتقد أن رونالدو ونجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، أفضل لاعبَين في تاريخ كرة القدم، كما أعرب عن استغرابه من توقيت المقابلة التي قام بها اللاعب البرتغالي مؤخرًا، مؤكدًا أن يونايتد "سينظرون في هذا الأمر عن كثب وأنا متأكد بأننا سنرى القرار الذي اتخذوه قريبًا جدًا".

وأكّد روني في المقابلة على أن تعليقاته "كانت تشيد به كلاعب وبمسيرته، كنت أشيد بذلك، وفي نظري فإنه وميسي أفضل لاعبَين في تاريخ الرياضة"، مضيفًا: "ورغم أنني قلت إن العمر يلعب دورًا، وهو أمر فعلي، وحدث ذلك معي أسرع مما حدث مع كريستيانو بالطبع، لكن أعتقد أن من الغريب هذا التوقيت، وقرر فعل ذلك وهو خياره، وأنا متأكد بأن مانشستر سينظرون إلى المقابلة وسيقومون بما يشعرون أنه الإجراء المناسب. لكن أرى بأنني كنت أثني عليه وأنا حائر بشأن رده فعلًا".

وعند سؤاله عما إن كان على يونايتد فسخ عقد رونالدو على الفور، رد روني بالقول: "أنا متأكد بأن مانشستر يونايتد سيتخذون هذا القرار. من وجهة نظري فإن هذا أمر غريب للقيام به، لا أعتقد أننا رأينا لاعبًا يقوم بالأمر إلى هذه الدرجة. أنا متأكد بأنهم سينظرون في هذا الأمر عن كثب وأنا متأكد بأننا سنرى القرار الذي اتخذوه قريبًا جدًا"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بانتقادات رونالدو لمدرب الفريق، إريك تن هاغ، وقوله "إنني لا أحترمه لأنه لا يحترمني"، قال روني: "بالنسبة لأي لاعب ولأي مدرب فإن ما تبحث عنه هو الاحترام المتبادل، وفي نظري فإن تن هاغ تعامل مع الأمر بطريقة جيدة جدًا. بالطبع لا أعرف ما الذي حدث في الكواليس لكن ما أعرفه هو ما أراه، وأعتقد أن تن هاغ يختار الفريق الذي يعتقد أنه سيحرز أفضل النتائج. من الخارج يبدو وكأنه تعامل مع الأمر بطريقة جيدة جدًا وسيكون لكريستيانو بالطبع آرائه الخاصة بشأن ذلك".