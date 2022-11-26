أعرب مشجعو منتخب السنغال عن فرحتهم العارمة بالفوز على المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2022، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الثمامة، الجمعة.

وأشاد بعض المشجعين بالأداء الذي قدمه منتخب السنغال، حيث أكدوا أن "المباراة كانت مثالية. لقد كانت لدينا التشكيلة الصحيحة. اللاعبون كانوا متحفزين بشكل جيد والجو العام كان رائعًا".

كما أشار مشجع إلى أنهم "سعيدون جدًا. وتحية إلى المنتخب القطري، لقد كانوا جيدين حقًا".

وقال مشجع آخر أن الفوز في هذه المباراة "يعني الكثير"، مضيفًا: "لقد كان الكل متوترًا بعد مباراة هولندا، لكن بعد هذا الفوز فإن الحماس عاد إلى الكل. أعتقد إنها بداية جديدة للحماس للفريق واللاعبين والجميع وآمل أن نفوز في المباراة القادمة ضد الإكوادور"، على حد تعبيره.

ووجه أحد المشجعين رسالة إلى ساديو ماني، الذي تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في البطولة، قائلًا: "أعتقد أننا افتقدنا ساديو ماني في مباراة هولندا، وأعتقد أننا عوضنا ذلك اليوم. لكن ساديو ماني لاعب أساسي في الفريق ونحن نفتقده كثيرًا. ندعو بأن يتعافى قريبًا. ساديو ماني، كل غرب أفريقيا وأفريقيا تدعو لك، أشعر بأن دعواتنا تصلك وستتعافى قريبًا".