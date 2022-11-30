استعرض الإيراني مهدي حب درويش مهاراته في التحكم بضرب الكرات باختلاف حجمها، وذلك أثناء عرض أداه أمام جمهور في سوق واقف بقطر.

بحسب درويش، فإنه يستعرض مهاراته في التحكم بضرب الكرات منذ 13 عامًا، حيث تمكن سابقًا من تحقيق الرقم القياسي لضرب الكرة مسافة 20 كيلومترًا دون توقف.

كما أشار درويش إلى أنه يمتلك ناديًا لتعليم الصغار، قائلًا أيضًا إنه يستطيع ضرب الكرات الصغيرة لساعات متواصلة وأن بإمكانه أيضًا صعود السلالم والنزول منها أثناء القيام بذلك.

وأثار درويش إعجاب الحشود بمهاراته، حيث استخدم كرات متعددة الأحجام في العرض الذي قدمه للأشخاص الذين تحلّقوا حوله.