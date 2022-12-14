تراوحت ردود فعل المشجعين العرب عند سؤالهم عن النتيجة التي يتوقعونها لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث أعرب البعض عن أمنياته بفوز أسود الأطلس رغم صعوبة المواجهة، في حين توقع جزء آخر منهم أن تكون الغلبة من نصيب فريق الديوك.

وشدد بعض المشجعين على أن مسار المنتخب المغربي في هذه البطولة كان صعبًا، مما قد يؤثر على نتيجة المواجهة مع المنتخب الفرنسي، والذي تمكن من الوصول إلى نصف النهائي دون اللجوء إلى أشواط إضافية وبدون مجهودات بدنية عالية.

وأشاد مشجعون آخرون بالمدرب المغربي، وليد الركراكي، والأداء الذي أظهره في قيادة أسود الأطلس، مشيرين إلى أن مفتاح المواجهة قد يكمن في التشكيلة والخطة التي قد يتبعها في هذه المباراة المصيرية.

نستعرض لكم في هذا الفيديو بعض هذه التوقعات والأمنيات أثناء تجول فريق CNN بالعربية في سوق واقف بالدوحة.