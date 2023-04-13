مع تسجيله هدفه الأخير ضد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند البالغ من العمر 22 عامًا يمر بموسم رائع.

ومع رصيد أهدافه هذا الموسم، فإن هالاند مع قائمة أفضل اللاعبين فعلًا.

إذ تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل مائة وهدفين بعمر 22 عامًا، بينما سجل ميسي مائة و أربعين هدفًا، والآن، يمتلك هالاند في رصيده 181 هدفًا.

وفي مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ، أصبح هالاند أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 45 هدفا في جميع المسابقات.

أما بالنسبة للنادي والمنتخب فقد ساهم بـ51 هدفا في 45 مباراة حتى الآن في هذا الموسم.