تحدث دارين لويس، كبير محللي الشؤون الرياضية في CNN، مع مذيع شبكتنا كوي واير لمناقشة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا القادمة.

فعند سؤاله عن المباريات التي ستكون أكثر إثارة، أشار لويس إلى أن عيد ميلاد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سيصادف المباراة النهائية، وهو نفس المدرب الذي كان يقود نادي إيه سي ميلان سابقًا وقادهم إلى النجاح في هذه المسابقة عام 2007.

كما أن فوز بيب غوارديولا أخيراً باللقب سيكون له صداه أيضًا، والأمر كذلك بالنسبة لفوز روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان المعار من تشيلسي، حيث تم نفيه وتعرض للسخرية في تشيلسي باعتباره صفقة فاشلة ماليًا، بعدما كلفهم 100 مليون جنيه إسترليني وقالوا إنه لم يكن جيدًا بما يكفي.

رغم ذلك إلا أن لوكاكو الآن في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا في حين أن تشيلسي كان في حالة سقوط حر رغم إنفاقهم أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني.