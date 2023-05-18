يترقب مشجعو كرة القدم أول نهائي إنجليزي - إيطالي في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2007، عندما كان ليفربول بمواجهة إيه سي ميلان. ويراهن إنتر ميلان بالطبع على أن يكون أول ناد إيطالي يصبح بطل أوروبا منذ أن فازوا باللقب عام 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

كان دفاع فريق سيميوني إنزاغي قويًا، حيث كانت شباكهم نظيفة في 8 مباريات حتى الآن في البطولة، لكن الفارق سيكون في القدرة الهجومية.

ورغم أن لاوتارو مارتينيز يعرف طريقه للمرمى، والأمر مماثل بالنسبة إلى لوكاكو، إلا أن من المرجح تميل الكفة لصالح مانشستر سيتي هجوميًا، إذ أن إيرلينغ هالاند مهاجم خارق كما هو معروف.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون لاعبي السيتي متعطشين للثأر أخيرًا من خسارة النهائي قبل عامين، كما فعلوا مساء الأربعاء، بالثأر من خسارة نصف نهائي الموسم المنصرم أمام ريال مدريد.