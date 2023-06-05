جلس مهاجم منتخب بلجيكا ونادي إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، مع كبير محللي الرياضة في CNN، دارين لويس، لإجراء مقابلة حصرية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وناقش لوكاكو بداياته المتواضعة وانهار بالبكاء عندما كان يتحدث عن جده.

وقال لوكاكو إن جده "هو المفضل بالنسبة لي. المفضل. لقد كان أكبر معجبيّ، أكبر معجبيّ"، قبل أن يتأثر لتغالبه الدموع أثناء الحديث عنه.

وأكد لوكاكو أن ما يفعله هو لأجل جده - الذي فارق الحياة عندما كان المهاجم بعمر 12 عامًا - قائلًا: "في كل مرة أنظر فيها إلى أمي وأراها في المدرجات، أنظر إليه بعد كل هدف وأقول: انظر، لقد فعلتها، لقد فعلتها!".

كما أكد اللاعب أن جده "كان يعني لي العالم بأسره. كان يعني لي العالم"، على حد تعبيره.

وسيلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بمباراة يرتقبها عشاق كرة القدم في 10 يونيو القادم.