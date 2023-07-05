خلال سباق "بيتشتري"، وهو سباق يبلغ طوله 10 كيلومترات يقام سنويًا في أتلانتا في 4 يوليو، اتخذت سنبيري تفاري منعطفًا خاطئًا قبل خط النهاية مباشرة، مما كلفها الفوز بعدما كانت في المركز الأول. وتحدثت مراسلة CNN، بريانا كيلار، مع مدير السباق ريتش كينه حول سبب خروج العداءة عن المسار.

قال كينه إن تفاري "رأت دراجة نارية للشرطة تنعطف يمينًا، وعندما تكون في هذا النوع من البطولة تنافسية، أعتقد أن غرائزك تتولى أمرك، وهي أخذت ذلك المنعطف الأيمن وقد خرجت عن المسار، ولم يكن لديها الوقت الكافي لتعوض وتعود إلى المركز الأول".