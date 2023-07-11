تعرض لاري ناصر، وهو طبيب سابق لفريق الجمباز في الولايات المتحدة الأمريكية، للطعن 10 مرات، بما في ذلك عدة مرات في الرقبة والصدر، الأحد، خلال مشاجرة مع نزيل آخر في سجن كولمان الفيدرالي في سومتر بولاية فلوريدا.

وفقا لمكتب السجون ورئيس نقابة ضباط الإصلاح بسجن كولمان، خوسيه جو روخاس، فقد تمكن ضباط الإصلاحيات في الموقع من إنقاذ حياة ناصر. وقال روخاس إن ناصر في حالة مستقرة الآن.

في عام 2018، اعترف ناصر بالاعتداء الجنسي على الرياضيات عندما كان يعمل في جامعة ولاية ميشيغان وفريق الجمباز النسائي الأمريكي.

بحسب سجلات المحكمة، فقد اعتدى ناصر على أكثر من 330 فتاة وامرأة. وكانت الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية سيمون بايلز، وآلي ريزمان، ومكايلا ماروني من بين الرياضيات اللاتي اعترف ناصر بالاعتداء عليهن.