ميسي يوقع رسميا للانتقال الى نادي “إنتر ميامي“.. هذا ما قاله

وقع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًا مع نادي إنتر ميامي لكرة القدم، واللاعب الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات وبطل كأس العالم فيفا، ميسي ، الذي كان يلعب سابقًا مع باريس سان جيرمان ، وقبل ذلك مع نادي برشلونة ، وقع عقدًا مع فريق ولاية فلوريدا حتى 2025 ويُتوقع الظهور الأول لميسي مع فريقه الجديد في 21 يوليو ضد فريق النادي المكسيكي “كروز أزول”.

وفي بيان ، قال النجم الأمريكي الجنوبي إنه “متحمس للغاية لهذه الخطوة” مضيفًا “هذه فرصة رائعة وسنواصل معًا بناء هذا المشروع الجميل”.

وقال دون غاربر ، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم ، “إننا سعداء للغاية ، فقد اختار أعظم لاعب في العالم إنتر ميامي والدوري الأمريكي لكرة القدم. وقراره دليل على الزخم والطاقة الكامنة وراء دورينا ورياضتنا في أمريكا الشمالية.”

المزيد من التفاصيل مع مذيع CNN، باتريك سنيل.