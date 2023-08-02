قال رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، خوان لابورتا، في مقابلة لشبكة CNN، إن ناديه "يمكن أن يساعد الفرق" في الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن انتقال نجوم هذه الرياضة للعب في السعودية "ليس لأسباب رياضية بشكل أساسي"، على حد تعبيره.

ورد لابورتا عند سؤاله عن كيفية تغيير الصفقات السعودية للبيئة التي يعمل فيها بالقول: "رأيي أن الأهم هو الاستعانة بالأندية، الأندية التقليدية وبالتحديد النوادي الأوروبية. تعرف هناك أندية أوروبية كبيرة - منها نادي برشلونة لكرة القدم - التي يمكن أن تساعد هذه الفرق في الدوري السعودي للمحترفين من أجل الحصول على بعض الروابط لنقل معرفتنا ومساعدتهم في تحسين فرقهم. أعتقد أن هذه طريقة فعل ذلك. قد يكون عن طريق أكاديميات كرة القدم، ولكن في نفس الوقت مع ارتباط مباشر لتحسين جودة هذه الفرق فيما يتعلق بكرة القدم".

وتابع رئيس نادي برشلونة بالقول: "أحترم كما تعلم قرارات الحكومة السعودية بضم لاعبين موهوبين ونجوم. لكن كرة القدم هي رياضة جماعية كما تعلم، فالأهم هو الفريق. يساعدنا اللاعبون الموهوبون بالطبع في الترويج لهذه الرياضة ولإسعاد الجماهير - لأن الموهبة موهبة - لكن المهم هو الفريق، فالفريق هو الأولوية. وبكل احترام، تفضيل الذهاب إلى السعودية ليس لأسباب رياضية بشكل أساسي. تعرف أن هناك أسبابًا وأولويات أخرى، لكن كرة القدم يجب أن تكون الأولوية"، حسبما قال.