في مقابلة حصرية مع مذيع CNN، دارين لويس، قال مدير كرة القدم المعين حديثًا في الدوري السعودي للمحترفين، مايكل إمينالو، إن الدوري لديه طموحات للحصول على أفضل المواهب في العالم، بما في ذلك قائد منتخب إنجلترا هاري كين والفرنسي الفائز بكأس العالم كيليان مبابي.

وردًا على مخاوف مدري نادي ليفربول، يورغن كلوب، هذا الأسبوع من النفوذ السعودي، وقوله إن "النفوذ السعودي هائل في الوقت الحالي، والأمر الأسوأ هو أن نافذة الانتقال في السعودية مفتوحة لفترة أطول من أوروبا"، رد إمينالو بالقول: "لا أعتقد أنه الأسوأ. سمعت أن الكلمة المستخدمة هي أننا "نعطل الصناعة". ردي البسيط على ذلك هو أننا نعطل الصناعة نعم، ولكننا نعطلها لتحسينها ولإضافة قيمة إلى الصناعة".

وتابع بالقول: "هناك دول أخرى قامت بتأخير نوافذ الانتقالات، والأمر لا يهم. سينظر اللاعبون إلى السوق مع ممثليهم سيحددون المكان الذي يريدون الذهاب إليه. إذا كان ليفربول قادرًا على الحفاظ على لاعبيه، فلا داعي للقلق بشأن تأخر نوافذ الانتقالات في تركيا أو روسيا أو الدوري السعودي للمحترفين".