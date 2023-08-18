في أعقاب إكمال نيمار انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، قال كارلو نوهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، إن المملكة فتحت قناة جديدة للاعبين لم تكن موجودة سابقًا.

وقال نوهرا في مقابلة مع مذيعة CNN، إيليني جيوكوس: "لقد فتحنا للتو قناة جديدة للاعبين لم تكن موجودة. لماذا لا يمكن أن تكون في الشرق الأوسط؟ لماذا لا يمكن أن تكون في المملكة العربية السعودية؟ لماذا يجب أن تكون في أوروبا حصرًا؟ نحن نتحدى الوضع الراهن في وجهة نظرهم، لكن ما نقوم به، نقوم بعمل شيء للسعودية. نحن نفعل شيئًا من أجل السكان المحليين. هذا أمر يجب على كل شخص آخر التأقلم معه".

وردًا على سؤال أن اللاعبين الكبار الذين تم استقطابهم أتوا لدوافع مالية وأنهم لن يواجهوا أي تحد حقيقي في الدوري المحلي، قال نوهرا: "في الوقت الحالي، كل ما يمكننا فعله هو وضع المنتج. وكما ترين، فهو ليس لاعبًا واحدًا وإنما عدة لاعبين، وليس ناديًا واحدًا وإنما نواد متعددة. الأمر يرفع المد الذي من شأنه أن يرفع كل السفن".

وتابع بالقول: "لا يكفي أن أخبرك بهذه الأشياء فقط، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يقتنع الجميع بأن هذا هو المكان الذي يريدون الذهاب إليه. قامت دوريات أخرى بنفس الشيء، ويخطر الدوري الأمريكي لكرة القدم للذهن. لقد استغرقهم الأمر سنوات عديدة، وتطوروا بمرور الوقت، وستكون الرحلة نفسها بالضبط بالنسبة لنا".

وأشار نوهرا إلى أن الأفق الزمني للاستراتيجية ما بين 5 إلى 10 سنوات، مضيفًا: "سنقوم بإعادة التقييم في ذلك الوقت، ثم سنرى كيف سنحتاج إلى التعديل وتصحيح المسار للاستمرار في المضي قدمًا، لكن هذا ليس أمرًا سيتوقف".