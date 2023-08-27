يهدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد النجمة جنيفر هيرموسو بعد أن قالت هي ونحو 80 لاعبة أخرى، من بينهن أعضاء في منتخب كأس العالم للسيدات، إنهن لن يلعبن مرة أخرى لإسبانيا ما لم يتم إقالة رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

وتقول هيرموسو إن تقبيل روبياليس لها على الشفاه بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم لم يكن بالتراضي، بينما يصر روبياليس على أنها كانت كذلك.

ويقول الاتحاد إن النساء ملزمات باللعب لإسبانيا إذا تم استدعاؤهن للمنتخب الوطني، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أوقف روبياليس عن منصبه في الاتحاد لمدة 90 يوما.

هذه ليست المشكلة الوحيدة لروبياليس، حيث أرسلت الحكومة الإسبانية شكوى إلى المحكمة الرياضية الإسبانية تزعم فيها إساءة استخدام السلطة، وإذا وافقت المحكمة فيمكن أن تحرك الحكومة الإسبانية إيقاف روبياليس على أقل تقدير عن منصبه.

ويقول رئيس المجلس الرياضي الحكومي الإسباني إن فريق السيدات لا يستحق أيًا من هذا، حيث يجب أن يكون التركيز عليهن وعلى انتصارهن كما يقول، ولكن بدلا من ذلك، كان التركيز على روبياليس.