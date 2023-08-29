تحدث لاعب كرة القدم الإسباني الشهير، أندريس إنييستا، لشبكة CNN حول أزمة قبلة روبياليس لجيني هيرموسو، بعد أن حصلت اللاعبة البالغة من العمر 33 عامًا على الميدالية الذهبية بعد فوز الفريق بنهائي كأس العالم للسيدات.

قال إنييستا: "إنه وضع صعب للجميع بشكل عام، وخاصة بالنسبة لي. لأن شيئًا مهمًا للغاية حدث في هذا البلد، وهو أننا فزنا بكأس العالم، وبكل ما يعنيه الفوز بالنسبة للاعبات كرة القدم وللجماهير، يجب علينا مناقشة مثل هذه القضايا. وهو أمر لم يُسمع به من قبل".

وأشار إلى أن هذا الموضوع "قد طغى على حقيقة فوز إسبانيا".