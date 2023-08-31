تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، إلى وسائل الإعلام الفرنسية حول فضيحة روبياليس قبل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن تصرفه "غير لائق" و"في غير محله".

فبعد 11 يومًا من القبلة على الشفاه في نهائي كأس العالم في سيدني، أدان ر تشيفرين تصرف روبياليس، الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتم توقيفه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، من كل النشاطات المتعلقة بكرة القدم لـ3 أشهر بينما تقوم اللجنة التأديبية بتحقيقها، لكن اليويفا بقيت صامتة حتى هذه النقطة.

لذا وقبيل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي ستعقد الخميس في موناكو، تحدث تشيفرين إلى صحيفة "ليكيب" قائلًا: "بالطبع ما قام به غير لائق، جميعنا يعرف ذلك، أتمنى أنه يعرف أنه كان في غير محله".

وأضاف: "هذا كاف في الوقت الحالي لأن لجنة التأديب ستتخذ القرار. أنا حزين لأن حادثة كهذه ألقت بظلالها على فوز المنتخب الإسباني. يجب أن نغير الأمور".