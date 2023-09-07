دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار لاعب نادي الاتفاق السعودي وقائد ليفربول سابقا، الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، جدلا بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لصحيفة "ذي أثليتيك" البريطانية والتي قال فيها إنه لم يرحل إلى المملكة من أجل المال فقط مشيرا إلى أن ظروفا أخرى ساهمت بانتقاله إلى الاتفاق، نطرح في هذه الحلقة تساؤلا حول ما إذا كان اللاعبون يختارون الرحيل إلى السعودية أو أمريكا من أجل المال فقط.

وكان هندرسون قد انتقل إلى صفوف النادي السعودي بعد 12 عاما قضاها في صفوف "ألريدز".

وحقق لاعب سندرلاند السابق ولاعب المنتخب الإنجليزي ألقابا عدة مع ليفربول كان ابرزها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020.

ولعب هندرسون 4 مباراة تحت قيادة مدربه الجديد وزميله السابق، ستيفن جيرارد، وصنع هدفين ولم ينجح بتسجيل أي هدف حتى 7 سبتمبر/أيلول.