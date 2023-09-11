مرت 3 أسابيع منذ فوز الفريق الإسباني لكرة القدم بكأس العالم للسيدات في أستراليا، لكن القصة منذ ذلك الحين، هيمن عليها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس. وقد ظهر في الأخبار مرة أخرى لأنه قد قدم استقالته أخيرًا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

قال روبياليس خلال مقابلة إنه سيستقيل لأنه لا يستطيع مواصلة عمله.

وأضاف: "قال لي بعض الأصدقاء المقربين جدًا: "لويس، عليك أن تركز على كرامتك وأن تواصل حياتك، لأنك إذا لم تفعل، فمن المحتمل أن تلحق الضرر بالأشخاص الذين تحبهم"".

واستقال روبياليس أيضًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس.