اتهمت لاعبة التنس التونسية السابقة سليمة صفر مدربها الفرنسي السابق ريجيس دي كاماريه باغتصابها قبل نحو 35 عاما عندما كان عمرها 12 عاما فقط. ذكرت سليمة هذه الادعاءات لأول مرة في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية في نهاية أغسطس/آب الماضي. ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وتشرح سليمة، في هذه المقابلة مع CNN بالعربية لماذا استغرقت سنوات عديدة للتحدث علنًا وما تحاول القيام به لمساعدة الآخرين.

ورغم المحاولات المتعددة، لم تتمكن CNN من الوصول إلى المدرب أو أي شخص يمثله للتعليق. واكتفى أحد محاميه السابقين بالقول إنه لم يعد يمثله، ومن غير المعروف ما إذا كان ريجيس دي كاماريه لديه محام حاليا.

وقضت محكمة فرنسية بسجن دي كاماريه 8 سنوات في عام 2012 قبل زيادة العقوبة بالاستئناف إلى 10 سنوات في عام 2014، لإدانته باغتصاب لاعبات قاصرات خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وقالت محامية إحدى الضحايا لـCNN إنه تم إطلاق سراحه في أغسطس/آب عام 2019.