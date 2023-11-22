شاهد.. شجار عنيف بين مشجعي البرازيل والأرجنتين وسط غضب ميسي من الشرطة

تغلب العنف والفوضى على مباراة كرة القدم المؤهلة لكأس العالم بين البرازيل والأرجنتين بعد اندلاع شجار بين مجموعتين من المشجعين قبل لحظات من انطلاق المباراة. تدخلت الشرطة البرازيلية، لكن أسلوبها العنيف مع المشجعين الأرجنتينيين أثار غضب ليونيل ميسي وبقية أعضاء المنتخب الوطني.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن "خلط المشجعين أمر معتاد في المباريات التي تنظمها الفيفا، وإن هذا النهج الصارم تمت الموافقة عليه من قبل الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو".

وفازت الأرجنتين بالمباراة المؤجلة بهدف مقابل لا شيء.