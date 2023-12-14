تعرض حكم تركي في مباراة لكرة القدم بالدوري التركي للدرجة الأولى إلى لكمة في وجهه وركل من أشخاص بينما كان على الأرض جراء اللكمة القوية التي تلقاها.

بدأت الحادثة عندما تحولت لحظة الغضب من رئيس نادي من الدرجة الأولى إلى لحظة عار لكرة القدم التركية، بعد أن تلقى نادي أنقرة غوجو هدفًا في وقت متأخر من المباراة، الاثنين، اقتحم فاروق كوجا أرض الملعب ولكم الحكم في وجهه، وركله شخصان آخران وهو على الأرض.

تم اصطحاب الحكم إلى خارج الملعب تحت حماية الشرطة، وألقي القبض على كوجا، الثلاثاء، في أنقرة بتهمة إصابة موظف عام. فيما استقال رئيس النادي كوجا بعد يوم من الحادثة.

وقد أثارت الحادثة إدانة على الصعيد الوطني، حتى أن الرئيس التركي تواصل مع الحكم في سريره في المستشفى، واطمأن شخصيًا على حالته الصحية.