توفي أسطورة كرة القدم فرانز بيكنباور عن عمر يناهز 78 عاماً، ويعتبر بيكنباور واحدًا من عظماء كرة القدم على مر العصور.

ولد بيكنباور في سبتمبر 1945، ولم يمض وقت طويل قبل أن يصنع بيكنباور الشاب اسمًا لنفسه في ألمانيا ما بعد الحرب في نادي مسقط رأسه، بايرن ميونيخ.

فاز بيكنباور بكل شيء على مستوى النادي والمنتخب، وكان أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا مرتين.

وفي عام 2016، أصبح بيكنباور و3 مسؤولي كرة قدم ألمان آخرين محور تحقيق جنائي يتعلق بعرضهم لاستضافة حدث 2006.

وزعم المدعون العامون السويسريون وجود فساد مالي، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال. وقد نفى بيكنباور والآخرون بشدة ارتكاب أي مخالفات.

كانت المحاكمة ستتبع لاحقًا، لكن الإجراءات - التي تم تعليقها في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي - انتهت في عام 2020 دون صدور حكم لأن قانون التقادم قد انتهى.

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