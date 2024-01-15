يقبع الكثير من الأمريكيين تحت تحذيرات الرياح الشديدة في الوسط الغربي بما في ذلك مدينة كانساس، حيث واجه المدافع عن لقب "سوبر بول"، فريق "ذا تشيفس" نظيره "ميامي دولفنز" الليلة الماضية، وظهرت تايلور سويفت وسط البرد مرتدية سترة اللاعب ترافيس كيلسي الذي يحمل الرقم 87.

وكانت الحرارة -4 فهرنهايت ما يجعلها رابع أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم الأمريكية، وفقًا لبث "Peacock".

ولتذكير الجميع في المدرجات أن المباراة لم تكن لمحبي الطقس المعتدل فحسب، هزم تمكن فريق "ذا تشيفس" نظيره "ميامي دولفينز" بنتيجة 26 مقابل 7.