كان عام 2023 تاريخيًا بالنسبة لمانشستر سيتي: حملة الفوز بالثلاثية والعديد من الاستحسان والتكريم. أحد اللاعبين الذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من إنجازات السيتي كان فيل فودين.

ويقول لاعب خط الوسط المؤثر تحت قيادة المدير الفني، بيب غوارديولا، إن السيتي أفضل فريق في كرة القدم العالمية، وذلك في مقابلة مع مذيعة CNN أماندا ديفيز.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

أماندا ديفيز: تهانينا للفريق بأكمله على الجائزة التي حصل عليها في حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر” في تلك الليلة. هل تمكنت من تقدير ما فعلتموه كفريق العام الماضي بشكل كامل، أم هل تعتقد أنه شيء سيحدث في السنوات القادمة عندما تكون هناك مع غليونك ونعالك؟



فيل فودين: نعم، ربما ليس كثيرًا الآن، ولكن، كما تعلمين، أن يذهب النادي إلى جوائز كهذه ويفوز بالجوائز - فزنا بجائزة أفضل فريق. هذا يظهر فقط إلى أي مدى وصلنا، وأنا أعمل مع المدير الفني الآن منذ بضعة أعوام، ونعم، يبدو أننا نواصل التحسن ونواصل الفوز بالألقاب ونستمتع بكل لحظة.



أماندا ديفيز: أنت معتاد على الفوز بالبطولات، لقد فزت بالكرة الذهبية في كأس العالم تحت 17 سنة. إنه شيء قمت به. لكن أعني، ما الذي سيبقى لك لتفعله وتحققه؟



فيل فودين: أود أن أفكر في أنني سأفوز مع المنتخب الوطني أيضًا. لذلك، نحن مصممون على القيام بذلك هذا الموسم مرة أخرى. وما زلنا في منافسة حرة، لذلك نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك. يمكننا أن نكرر العام الماضي.



أماندا ديفيز: لقد حصلت على جوائز أكثر من الأسابيع التي كنت تقود فيها.



فيل فودين: حقًا؟ لم أكن أعرف ذلك.



أماندا ديفيز: لماذا استغرق اجتيازك اختبار القيادة وقتًا طويلًا؟



فيل فودين: لم أعتقد أبدًا أنني بحاجة للقيام بذلك. ربما يكون ذلك بسبب الكسل بصراحة.



أماندا ديفيز: لقد حصلت على القليل من الانتقادات على الإنترنت عندما نشرت تلك الصورة مع شهادتك بشأن اسمك الأوسط. هل هو اسم العائلة؟ والتر؟



فيل فودين: نعم، لقد أتى من جدي لأكون منصفًا. لا أعتقد أن الكثير من الناس يدركون أن هذا كان اسمي الأوسط. لذلك فوجئوا تمامًا عندما نشرتها على الإنترنت ورأوا أنه والتر، لذا، نعم.



أماندا ديفيز: ماذا يعني لك ذلك؟ من الجميل أن يكون لديك اسم جدك الأوسط.



فيل فودين: نعم، والعمر الذي توفي فيه أيضًا كان 47 عامًا، لهذا أرتدي القميص 47. نعم، كان الأمر مميزًا بالنسبة لي بشكل واضح، ولهذا السبب أحب ارتداء 47 أيضًا.



أماندا ديفيز: ماذا تظن أن رأيه سيكون بنجاحك في الأعوام القليلة الماضية؟



فيل فودين: نعم. لا يصدق بصراحة. كان يقول لي دائمًا إنني سأصبح لاعب كرة قدم، لكن ربما لم يعتقد أنني سأنجز الكثير في هذه السن المبكرة. لذا، نعم.



أماندا ديفيز: كان بيب الشخص الذي جلبك نوعًا ما وأعطاك هذه الفرص، هل تتذكر أول مرة التقيت به؟



فيل فودين: نعم أتذكر. كنت متوتر جدًا. لقد تدربت مع الفريق الأول واعتقدت أن المعايير عالية جدًا. لم أعرف كيف سألعب في فريق مثل هذا مع كل هؤلاء النجوم. ولكن مع مرور الوقت واصلت التدريب معهم وأصبحت أفضل وأفضل وتعاملت مع مدى سرعة اللعبة.



أماندا ديفيز: إذًا ما هو أكبر درس علمك إياه؟



فيل فودين: من الصعب أن أحدد واحدًا. لقد علمني الكثير من الدروس. حسنًا، أن أبقى متواضعًا إذا أمكن القول. إنه رجل متواضع وأعتقد أنه يريد ذلك من اللاعبين أيضًا. لذا، ربما سأقول ذلك.



أماندا ديفيز: ولم يكن بيب خائفًا علنًا من مديحك، خاصة هذا الموسم. هل تتقبل ذلك؟ ما تأثير ذلك عليك، وهل تحتاجه؟



فيل فودين: أنا لا أحتاج إليه، لكن عندما يقول أشياء جيدة، فهذا يساعدني قليلاً. أود أن أقول أنه يمنحني المزيد من الثقة والمزيد من الإيمان بنفسي. ونعم، أشعر هذا العام أنني ألعب دورًا مختلفًا أيضًا، في خط الوسط أكثر. ونعم، لقد استمتعت باللعب في هذا المركز لأنني أتذكر عندما كنت ألعب فيه في الأكاديمية، هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه. إنه المكان الذي رأيت نفسي ألعب فيه دائمًا.



أماندا ديفيز: هل أنت شخص يحتفل بحقيقة عودة كيفن دي بروين؟ لقد تم إعطاؤك المكان الذي يلعب فيه. هل تشعر بالإثارة كما هو حال بعض المعجبين؟



فيل فودين: نعم كذلك، لأن كيفن من أفضل اللاعبين في العالم عندما يكون في الملعب. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه لعب اللعبة بالطريقة التي يفعل بها الأشياء التي يراها. لذا فإن عودته يعد بمثابة دفعة هائلة لنا. ونعم، آمل أن نتمكن من اللعب معًا لأنه من دواعي سروري اللعب معه. يجدني دائمًا في المناطق الجيدة وأجده دائمًا أيضًا. نحن نعمل بشكل جيد كفريق. لذا، نعم، من الرائع عودته.



أماندا ديفيز: هناك حديث كما تعلم عن تكرار الثلاثية هذا العام. ما مدى واقعية ذلك في نظرك؟



فيل فودين: حسنًا، أعتقد أن الأمر واقعي الآن بما أننا قد أنجزنا ذلك.نحن نعرف ما يتطلبه الأمر. لكن الأمر صعب للغاية، كما تعلمون، لأن هناك الكثير من الفرق الرائعة هناك. كل مباراة نلعبها الآن تبدو وكأنها تمثل تحديًا لأن الجميع يريد التغلب علينا لأننا الأفضل. لذا، إنها ممكنة، ولكن أعتقد أنه سيكون من الصعب القيام بذلك هذا العام مقارنة بالعام الماضي إذا كان ذلك منطقيًا، لأن الكثير من الفرق تريد التغلب علينا.



أماندا ديفيز: هل ترغب في رؤية بقاء بيب بعد انتهاء هذا العقد في عام 2025؟



فيل فودين: بكل تأكيد، لا أعرف أي شيء آخر، ولا أي مدرب آخر. لذا، نعم، سيكون من الرائع لو بقي.



أماندا ديفيز: وهل ترى نفسك شخصًا يواصل نجاح مانشستر سيتي؟ كنا نتحدث عن تطور الفريق والتشكيلة، والحفاظ على استمرارية العصر.



فيل فودين: بالتأكيد جاء اللاعبون وذهبوا ولم يغير الأمر شيئًا. كما قلت، يبدو أن أي شخص يحاول بجهد يمكنه التقدم. لذا نأمل أن يستمر ذلك لوقت طويل وأن نواصل الأداء والفوز بالبطولات.