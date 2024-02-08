التونسية أُنس جابر لـCNN عن غزة: أتمنى أن يستيقظ العالم ويفعل شيئًا

في لقاء لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، مع أُنس جابر حول مشاركتها في المباريات خلال بطولة مبادلة أبو ظبي المفتوحة للتنس 2024، أجابت نجمة التنس التونسية على سؤال حول الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وقالت أنس جابر إنه الوضع في غزة كان له آثار على موسمها الرياضي وعليها شخصيًا، موضحة: "أشعر أحيانًا عندما أكون سعيدة وأنني أضحك، أنه لا ينبغي لي أن أضحك، بسبب الأطفال والنساء والرجال الذين يموتون كل يوم، حتى الصحفيين، من الصعب جدًا رؤية ذلك. وأتمنى أن يستيقظ العالم ويفعل شيئًا حيال ذلك".

وأردفت بالقول: "أحاول الدعم بقدر ما أستطيع، أحاول أن أتكلم بقدر ما أستطيع.. لكن لن أصمت. سأتحدث وأتحدث عن هذا وهو أمر إنساني يجب القيام به. لذلك أنا لا أحاول الدخول في السياسة أو أي شيء آخر، فأنا كإنسانة أحاول أن أفعل الشيء الصحيح".