شاهد.. احتفاء أردني بمنتخب "النشامى" رغم خسارة نهائي كأس آسيا

عمان، الأردن-- (CNN) عاشت الجماهير الأردنية السبت أجواء متباينة من الفرح والحزن معا، بوصول منتخب الأردن لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، ليتوّج وصيفا للبطولة، بعد تغلّب المنتخب القطري عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت شوارع المملكة وتحديدا العاصمة، ازدحامات مرورية خانقة قبيل المباراة التي حضرها الملايين في أماكن عامة وفي المقاهي وفي عدد من الحدائق العامة حيث نصبت فيها شاشات عملاقة للعرض، فيما خلت الشوارع بعد انتهاء المباراة من مواكب السيارات والاحتفالات الكبيرة، إثر خسارة المنتخب للبطولة.

في أثناء ذلك، شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا الأردنيين مشاعرهم، بتهنئة منتخب النشامى" بتغريدات منفصلة نشراها على صفحات منصة "إكس" على الأداء الرياضي للمنتخب. وأثنى العاهل الأردني على الفريق قائلا "عفية يا النشامى كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

كما هنأ العاهل الأردني، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس آسيا وبحسن التنظيم.

وحضر المباراة من العائلة الملكية الأردنية في استاد لوسيل الدولي، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والملكة رانيا وكذلك الأمراء سلمى وهاشم.

وأعلنت وزارة الشباب الأردنية عن عرض المباراة في الصالات الرياضية والمجمعات الرئيسية في المحافظات الأردنية قاطبة، بما في ذلك تخصيص 6 مواقع في حدائق عامة في العاصمة لوحدها، ودعوة الجماهير الراغبة بحضورها ومؤازرة المنتخب من بينها صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية في العاصمة وحدائق الحسين، وحضر المباراة من مختلف الفئات العمرية من نساء ورجال وشبان وفتيات امتلأت بهم الساحات العامة.

ولم تفرض قوات الأمن الأردنية أية إغلاقات في شوارع العاصمة، إلا أن تواجدها كان ملحوظا بكثافة في أماكن التجمعات تحديدا، وازدحمت المقاهي بالمشجعين وتابع البعض المباراة في الشوارع وعلى الأرصفة.

وعبّر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، في منشور له على الانستغرام عقب التتويج وتقليد المنتخب الاردني الميداليات الفضية، عن فخره بمنتخب بلاده وقال "يضرب بكم المثل في الأداء الجبّار والإصرار على تقديم الأفضل دائما.. أفرحتم الشعب من الصغير إلى الكبير.. شكرا لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق".

و كانت الملكة رانيا العبدالله قد هناّت أيضا المنتخب الأردني على طريقتها الخاصة فور انتهاء المباراة، في منشور لها على منصة "إكس"، قائلة: "ما خسرتوا يا نشامى لأنكم ربحتم قلوب كل الأردنيين، أبطال بلعبكم وأخلاقكم وروحكم الرياضية ! قديش فخورين فيكم. مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني وهنيئا للشقيقة قطر الفوز".

ومن المتوقع أن يقام حفل استقبال للمنتخب الأردني الإثنين عند عودتهم من البطولة إلى عمّان.