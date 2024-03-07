تمكّنت السعودية دانية عقيل من حفر اسمها في مجال سباق الراليات، بعدما حقّقت المركز الأول في كأس العالم للراليات الصحراوية ضمن فئة T3.

لطالما كانت السعودية دانية عقيل شغوفة برياضة المحركات وعالم السباقات، وبعد خوضها تجربة عالم سباقات الدراجات النارية في عام 2019، تعرّضت على إثره لحادث، قرّرت بعدها الانتقال إلى تجربة أكثر تحديا وخوض غمارعالم الراليات، حيث أصبحت أول امرأة سعودية تشارك في بطولة دولية للراليات. وخاضت، في عام 2021، جولتَين من كأس العالم لراليات باها الصحراوية، لتصبح أول امرأة على الصعيد العالمي تفوز بلقب كأس العالم، ضمن فئة T3.