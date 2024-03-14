باو كوبارسي.. معلومات قد لا تعرفها عن موهبة برشلونة الصاعدة

(CNN) – شهد لقاء برشلونة ونابولي ظهور موهبة خطفت الأنظار، وهو الشاب البالغ من العمر 17 عاما، باو كوبارسي، والذي حصل على جائزة رجل المباراة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، نستعرض في هذه الحلقة أبرز المعلومات عنه.

وستكشف هذه الحلقة من "بعد الصافرة" معلومات عن اللاعب الشاب مثل الفريق الذي بدأ فيه ممارسة كرة القدم ومتى كان أول تدريب له مع برشلونة وأول مشاركة مع الفريق الأول.

ووصل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي بـ4-2 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وبلغ الفريق الكتالوني هذا الدور للمرة الأولى منذ عام 2020 وسيتعرف عشاق الفريق الكتالوني على غريمهم في هذا الدور، بالقرعة التي ستُجرى الجمعة.