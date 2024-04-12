دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن كان مهووسًا بكرة القدم، اكتشف عثمان الملا حبّه للعبة الغولف عن طريق الصدفة. وأصبح أول لاعب غولف سعودي محترف، حيث شارك في بطولات مختلفة من حول العالم.

وواجه الملا بعض التحديات في طريقه للاحتراف، أبرزها العثور على المرافق المناسبة.

ويعتبر الرياضي نفسه محظوظاً كونه نشأ في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية، إذ أنها احتضنت ملعب غولف رملي، تمكنّ من ممارسة الرياضة فيه.

وبالطبع، لم يبق الوضع على حاله، حيث عبّر اللاعب عن فرحه للتغيير الذي يراه بالمشهد الرياضي في المملكة، وثروة المواهب الرياضية فيها.