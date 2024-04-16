يواجه فوز العداء الصيني هي جي، الأحد، في نصف ماراثون بكين تحقيقًا، بعد أن شكك مستخدمو الإنترنت الصينيون في فوزه لأن ثلاثة من المتسابقين الأفارقة بدا أنهم يبطئون سرعتهم عمدًا للسماح له بالفوز.

يُظهر مقطع فيديو لنهاية السباق، الكيني ويلي منانغات وهو يتجه نحو "هي" ويشير إليه بالمضي قدمًا بينما يركض الرجال الأربعة على نسق واحد على بعد أمتار قليلة من خط النهاية.

في حين تقوم سلطات بكين ومكتب بكين الرياضي بالتحقيق في الحادث، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا بيبر" الصينية الحكومية.

ولم تتمكن CNN من الوصول إلى هي جي أو العدائين الأفارقة. وقد تواصلت CNN أيضًا مع منظمي الماراثون لإبداء تعليق.